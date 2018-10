Dieses Jahr wird ein Jahr der Frauen. Sie sind diejenigen, die die Demokraten befeuern. David Wassermann, Politikexperte

Frauen werden bei dieser Wahl eine Schlüsselrolle spielen - als Wählerinnen und als Kandidatinnen, meinen Experten. 257 Frauen treten landesweit an, so viele wie noch nie. Alexandria Ocasio-Cortez in New York, Stacey Abrams in Georgia, Gina Jones in Texas. Frauen wollen als Kandidatinnen politisch mitwirken, aber auch als Wählerinnen mitreden. "Die Wahlbeteiligung von Frauen ist in Midterm Elections traditionell sehr hoch", sagt David Wassermann, Politikexperte und Herausgeber des Cook Political Report. "Dieses Jahr wird ein Jahr der Frauen. Sie sind diejenigen, die die Demokraten befeuern - und sie sind einer der Gründe, warum die Republikaner Verluste einfahren werden."