Besonders umkämpft waren die Senats- und Gouverneurs-Rennen in Florida, Texas und Georgia. In Florida verlor der junge, schwarze Hoffnungsträger Andrew Gillum im Kampf um den Posten des Gouverneurs denkbar knapp gegen den konservativen Trump-Anhänger Ron DeSantis. In Texas hatten die Demokraten große Hoffnung auf den liberalen Beto O’Rourke gesetzt, der gegen den erzkonservativen Senator Ted Cruz angetreten war. Aber weder in Texas noch im Swing State Florida gelang es den demokratischen Kandidaten zu gewinnen. Und in Georgia scheint zur Stunde klar zu sein, dass die demokratische schwarze Kandidatin Stacy Abrams gegen den republikanischen Kandidaten Brian Kemp verliert.