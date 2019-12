Miele plant keinen weiteren Stellenabbau. Archivbild

Quelle: Ina Fassbender/dpa

Der Hausgerätehersteller Miele hat Vermutungen der IG Metall zurückgewiesen, der Personalabbau könne noch größer ausfallen als bislang angekündigt. "Alles was die Geschäftsleitung plant und überlegt, liegt vollständig auf dem Tisch. Mehr gibt es nicht", sagte der geschäftsführende Miele-Gesellschafter, Reinhard Zinkann, dem "Handelsblatt".



Miele hatte angekündigt, bis Ende 2021 rund 1.070 Stellen streichen zu wollen, davon etwa 240 in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen bis Ende 2025 in Gütersloh wegfallen.