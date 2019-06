Das Verbot von Mieterhöhungen, das Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) plant, kommt für die etwa 1,4 Millionen frei finanzierten Wohnungen in Berlin in Frage, also nicht für Sozialwohnungen. 2020 soll der Preisstopp auf den Mietmarkt eingeführt werden, befristet auf fünf Jahre. Begründet wird die Initiative damit, dass die Mieten in Berlin in den vergangenen Jahren besonders schnell gestiegen sind.