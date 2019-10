"Ich denke, der Mietendeckel bietet eine große Chance, dass es zu einer Entspannung auf dem Mietmarkt kommt", sagt Ulf Buermeyer, Vorsitzender der "Gesellschaft für Freiheitsrechte" im ZDF. Er glaubt, dass der Mietendeckel dazu führt, dass in Berlin wieder deutlich mehr Neubauten entstünden. Denn der Mietendeckel bedeute, dass man für Altbauen und deren Sanierung nicht mehr besonders hohe Mieten nehmen könne. "Das heißt: Wenn man jetzt Geld investieren möchte in den Wohnungsmarkt, dann muss man bauen." Investitionsmittel würden so von der Sanierung bestehender Gebäude in den Bau neuer Gebäude umgelenkt. "Und das ist genau das, was wir auf dem Berliner Wohnungsmarkt brauchen."



Die "Gesellschaft für Freiheitsrechte" ist ein Berliner Verein, der sich als "Rechtsschutzversicherung unseres Grundgesetzes" versteht - und mittels strategischer Klageführung den Erhalt und Ausbau der Grund- und Menschenrechte in Deutschland erreichen möchte.