Ein Blick auf Altbauwohnungen. Archivbild Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Auch mit der geplanten Verschärfung wird die Mietpreisbremse nach Ansicht von Linken und Grünen den rasanten Mietanstieg in Städten nicht verhindern. Es gebe zu viele Ausnahmen und Mieter, die schon länger in ihrer Wohnung lebten, kämen zu kurz. Hier müsse nachgebessert werden.



Die Bundesregierung will etwa eine Auskunftspflicht für Vermieter einführen. Sie müssten dann offenlegen, was der Vormieter gezahlt hat oder eine Mieterhöhung wegen kostspieliger Modernisierungen aktiv begründen.