Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach vor der Abstimmung von einem "faulen Kompromiss". Die Änderungen griffen zu kurz. Unter anderem laufe die Mietpreisbremse in zwei Jahren aus. Die Grünen-Politikerin forderte neben dem Neubau bezahlbarer Wohnungen eine Verlängerung der Mietpreisbremse um weitere zehn Jahre und ein Verbot der Grundsteuer-Umlage auf die Mieter.



Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund erwartet, dass die Mieten trotz der Änderungen weiter steigen. Für den DGB sei es nicht nachvollziehbar, warum die Mietpreisbremse so unterschiedlich gehandhabt werde und nur vereinzelt gilt, Vorstandsmitglied Stefan Körzell der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Einige Landesregierungen führen die Preisbremse verbindlich für angespannte Wohnlagen ein. In anderen Ländern, etwa in Bayern, müssen die Kommunen einen entsprechenden Antrag stellen, um als angespannte Wohnlage zu gelten."