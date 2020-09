Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission.

Angesichts der sich zuspitzenden Migrationslage in Südosteuropa wollen sich die EU-Spitzen ein Bild von der Lage machen. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis twitterte, er werde EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Dienstag an der Grenze zur Türkei treffen.



Er sprach von einem "wichtigen Zeichen der Unterstützung" der drei Institutionen "in einer Zeit, in der Griechenland erfolgreich die EU-Grenzen verteidigt".