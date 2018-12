Eine Zäsur war der gescheiterte Grenzsturm einiger hundert Migranten auf die US-Grenze Ende November am Grenzübergang "El Charrapal" in Richtung San Diego. Die mexikanischen Behörden entschieden danach das Lager von der Grenze weg ins Hinterland zu verlegen, zugleich zeigten sich viele Migranten vom harten Vorgängen der US-Grenzbeamten überrascht und beeindruckt. Sie hatten sich den Übertritt in die USA einfacher vorgestellt.



Inzwischen versuchen es viele Migranten auf eigene Faust, suchen entlang der Grenze Nischen und Lücken. Tatsächlich gelingt es Einzelnen immer wieder, die Grenze zu überqueren und sich den Grenzbehörden zu stellen, um einen Asylantrag zu stellen. Erst am Samstag, so berichtet die lokale Tageszeitung "El Sol de Tijuana", ist es einer Gruppe von zehn Frauen, Kindern und Männern gelungen eine weniger hohe Mauer zu überwinden. Sie wurden sofort festgenommen und in ein amerikanisches Auffanglager gebracht.