Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin haben mehrere Tausend Menschen dafür demonstriert, die EU-Grenzen für Migranten zu öffnen. In Hamburg und anderen Städten gab es ähnliche Kundgebungen.



Die Türkei hatte am Wochenende die Grenzen zur EU für Migranten für geöffnet erklärt. Nach UN-Angaben harren Tausende auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.