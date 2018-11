Zuletzt sind Schätzungen zufolge rund 5.000 Migranten in Tijuana eingetroffen. Viele hatten sich in einer sogenannten Karawane Mitte Oktober von Honduras aus mit dem Ziel USA auf den Weg gemacht. In vielen mexikanischen Gemeinden entlang ihrer Route stießen die Migranten auf Wohlwollen, selbst arme Ortschaften versorgten sie mit Lebensmitteln und Schlafplätzen. Dort blieben die Migranten aber in der Regel nicht lange. Im südlich von Kalifornien gelegenen Tijuana müssen sie hingegen damit rechnen, monatelang ausharren zu müssen, ehe sie eine vage Aussicht auf einen Asylantrag in den USA haben. Bei einigen Bewohnern der mexikanischen Grenzstadt liegen daher die Nerven blank, zuletzt kam es zu Protesten gegen Migranten.