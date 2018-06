Gerettete Migranten auf dem Rettungsschiff "Aquarius". Archivbild Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat die Regierungen Maltas und Italiens aufgefordert, die 629 geretteten Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Aquarius" umgehend an Land gehen zu lassen.



"Die Menschen sind in Not, ihnen geht der Proviant aus und sie brauchen schnell Hilfe", wurde der UNHCR-Sondergesandte für das zentrale Mittelmeer, Vincent Cochetel, in einer Mitteilung zitiert. Fragen zu Verantwortlichkeiten sollten später behandelt werden.