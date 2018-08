Salvini fordert Hilfe der EU-Partner. Archivbild Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Italien will Bootsmigranten direkt nach Libyen zurückschicken, wenn andere EU-Länder sie nicht aufnehmen wollen. Den Anfang will das Land womöglich mit den 177 Migranten machen, die auf einem Schiff der italienischen Küstenwache auf Hoher See ausharren und keinen Aufnahmehafen finden. Das drohte Innenminister Salvini an.



EU und UN wiesen darauf hin, dass die Rückführung in ein Land, in dem Migranten Missbrauch und Folter drohe, internationales Recht brechen würde. Dazu wird Libyen gezählt.