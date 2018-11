Migranten auf dem Weg in die USA. Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Tausende Migranten aus Mittelamerika haben in Mexiko ihren Marsch in Richtung US-Grenze fortgesetzt: Etwa 4.000 Menschen verließen ein Stadion in Mexiko-Stadt, um teils zu Fuß den bis zu 2.900 Kilometer langen Weg zurückzulegen. Das berichten örtliche Medien. Die Menschen versuchen, sich vor Hunger und Elend zu retten.



Die Gruppe war Mitte Oktober in Honduras gestartet und wochenlang durch Mexiko gezogen. Die Behörden hatten die Sportstätte als provisorische Unterkunft bereitgestellt.