Ein Migrant liegt an Bord des Küstenwachschiffes «Diciotti». Quelle: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa

In der Migrationskrise hat Italiens Vize-Premier Luigi Di Maio der EU mit dem Stopp der jährlichen Beitragszahlungen von 20 Milliarden Euro gedroht. Es müsse sowohl beim Schiff "Diciotti" als auch bei der Verteilung von Flüchtlingen eine Einigung geben, sagte der Fünf-Sterne-Chef in einem Facebook-Video.



Auf der "Diciotti" harren noch 150 Migranten im Hafen von Catania aus. Die Lage dort spitze sich zu. Die Migranten seien in einen Hungerstreik getreten, twitterte Davide Faraone von der PD.