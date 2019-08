Migranten wollen übers Mittelmeer nach Europa kommen. Archivbild

Die Bundesregierung hat ihr Interesse an einer neuen staatlichen Seenotrettungsmission im Mittelmeer nach dem Vorbild der EU-Operation Sophia bekräftigt. "Wir haben mit Überzeugung an dieser Mission teilgenommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Bei der Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen gebe es in der EU aber derzeit keine Einigung. Wenn es die gäbe, würde Berlin "ein neues Mandat" begrüßen. Die EU hatte die Sophia-Mission vor der libyschen Küste im Frühjahr gestoppt.