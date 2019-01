Das Sea-Watch-Rettungsschiff vor der Küste Maltas. Atchivbild

Quelle: Rene Rossignaud/AP/dpa

Die seit Tagen auf zwei Rettungsschiffen im Mittelmeer festsitzenden Migranten dürfen vorerst in Malta an Land gehen. Die 49 Geretteten würden anschließend auf Deutschland und sieben weitere EU-Mitgliedsstaaten verteilt, erklärte Maltas Premierminister Joseph Muscat.



Die Schiffe der deutschen Hilfsorganisationen Sea-Watch und Sea-Eye dürfen jedoch nicht in Malta anlegen. Sie müssen die Gewässer des Landes umgehend nach dem Transfer der Menschen auf Schiffe des maltesischen Militärs verlassen.