Migranten in einer Notunterkunft in Mexiko-Stadt. Quelle: Juan Carlos Reyes/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Tausende Mittelamerikaner aus den sogenannten Migranten-Karawanen haben um Asyl in Mexiko gebeten. Bislang seien 3.230 Asylanträge eingereicht worden, teilte das mexikanische Innenministerium mit.



Ein Großteil der Antragsteller habe vorübergehende Papiere erhalten, mit denen sie arbeiten können. Zuletzt waren zahlreiche Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador vor der Armut und der Gewalt in ihren Heimatländern geflohen und hatten sich auf den Weg in die USA gemacht.