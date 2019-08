Die «Open Arms» steckt schon seit Wochen auf dem Mittelmeer fest.

Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Die spanische Regierung schickt ein Marineschiff zum vor der italienischen Insel Lampedusa liegenden Rettungsschiff "Open Arms". Die "Audaz" solle die "Open Arms" von dort bis zum Hafen von Palma de Mallorca begleiten, heißt es.



Die Regierung in Madrid hatte der "Open Arms" nach einer wochenlangen Weigerung Italiens, die Migranten an Land zu lassen, den nächstgelegenen spanischen Hafen angeboten. Wegen der prekären Lage an Bord braucht das Schiff aber eine Begleitung für die lange Strecke.