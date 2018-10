US-Präsident Donald Trump. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

In Hinblick auf eine Gruppe Tausender Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA verschärft US-Präsident Donald Trump die Gangart. Er habe den Grenzschutz und das Militär alarmiert, da es sich um einen nationalen Notstand handele. Das teilte er auf Twitter mit.



Die US-Regierung werde die Hilfen für Guatemala, Honduras und El Salvador streichen oder spürbar kürzen, da sie die Menschen nicht aufgehalten haben, so Trump. Die Gruppe war vor rund einer Woche in Honduras losgelaufen.