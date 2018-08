Migranten überwinden Grenzzaun von Ceuta Quelle: reuters

Bei einem neuen Massenansturm afrikanischer Migranten sind mindestens 115 Menschen von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Ein Sprecher der Regierungsvertretung in Ceuta sagte, sie hätten gewaltsam den sechs Meter hohen doppelten Grenzzaun überwunden.



Sieben Polizisten seien verletzt worden. Insgesamt hätten 300 Migranten versucht, den Zaun zu stürmen. Bereits am 26. Juli war es mehr als 600 Flüchtlingen an der gleichen Stelle gelungen, Ceuta zu erreichen.