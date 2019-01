Die "Sea-Watch 3" vor der libyschen Küste. Archivbild

Quelle: Chris Grodotzki / Jib Collective/ Sea-Watch.org/dpa

Die hessische Stadt Marburg hat sich als "sicheren Hafen" für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge angeboten. Konkret gehe es um 32 Migranten auf dem deutschen Schiff "Sea-Watch 3", teilte die Kommune mit. SPD-Oberbürgermeister Thomas Spies appellierte in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die Aufnahme der Flüchtlinge zu ermöglichen.



Die "Sea-Watch 3" hatte am 22. Dezember vor Libyen Migranten gerettet und ist seitdem mit 32 Menschen an Bord auf dem Meer blockiert.