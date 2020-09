Migranten an der griechisch-türkischen Grenze.

Quelle: Giannis Papanikos/AP/dpa

Als Zeichen der Solidarität mit Griechenland reist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute an die griechische Landgrenze zur Türkei. Im Nordosten Griechenlands will sie sich am Grenzposten Orestiada zusammen mit EU-Ratschef Charles Michel und Europaparlaments-Chef David Sassoli ein Bild von der Situation machen.



Auf der türkischen Seite der Grenze harren Tausende Migranten aus, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündet hatte, die Türkei habe für Flüchtlinge die Grenzen zur EU geöffnet.