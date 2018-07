Immer wieder werden Migranten im Mittelmeer gerettet. Archivbild Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Italiens Blockadehaltung in der Migrationsfrage hat EU-Partner zu Zugeständnissen bewegt. Am Sonntag erklärte sich Deutschland wie zuvor Malta und Frankreich bereit, 50 der insgesamt 450 Migranten aufzunehmen, die am Samstag im Mittelmeer gerettet worden waren.



Trotz der zugesagten Unterstützung war zunächst unklar, wann und wo die Geretteten an Land gehen können. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte in einem Brief "ein klares Zeichen" für eine Lastenteilung in der EU gefordert.