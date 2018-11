Jonny und Jordy sind mit dem Vater bereits seit August unterwegs. Die Banden, die ihr Viertel in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa kontrollierten, hätten sie zum Drogen-Verkauf zwingen wollen. Nach dem Aufbruch hätten die Banden ihre Mutter und die jüngeren Geschwister bedroht. Also seien sie umgekehrt, um die Familie nachzuholen. Falls sie es bis in die USA schaffen, wollen die Zwillinge wieder eine Schule besuchen. In Honduras hatten die Eltern sie kurz vor ihrem Abschluss aus Sicherheitsgründen zu Hause behalten. "Als Erstes brauchen wir einen Ort, an dem wir bleiben können", sagt Jordy. "Danach verdienen wir etwas Geld, um ein Haus zu kaufen und mit der Familie ein ganz normales Leben führen zu können."