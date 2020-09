Migranten an der geschlossenen Grenze zu Griechenland.

Quelle: Ahmed Deeb/dpa

Annalena Baerbock hat eine Kontingentlösung zur Aufnahme von Migranten an der türkisch-griechischen Grenze vorgeschlagen, an der sich auch Deutschland beteiligen soll. "Dass die Situation sich derart zuspitzt, war nur eine Frage der Zeit", sagte die Grünen-Chefin der "Welt".



Nun sei die EU in der Pflicht, Griechenland mit allen Mitteln zu unterstützen - finanziell, personell, mit Hilfsgütern. Deutschland sollte zudem seine Kapazitäten an Flüchtlingsunterkünften wieder aktivieren, sagte sie.