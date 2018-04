Flüchtlingsrettung im Mittelmeer. Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Die Evakuierung von Migrantenlagern in Libyen soll beschleunigt werden. Ziel sei es, bis Februar weiteren 15.000 Menschen eine Rückkehr in ihre Heimatländer zu ermöglichen. Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an.



Bürgerkriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte sollten in andere Staaten gebracht werden. Die EU-Staaten hätten bereits 40.000 Plätze zur Verfügung gestellt. Für das neue Evakuierungsprogramm sind nach Angaben von Mogherini 100 Millionen Euro vorgesehen.