AfD-Chef Alexander Gauland begrüßt Seehofer-Äußerung. Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Die AfD begrüßt die Äußerungen von Innenminister Horst Seehofer (CSU), wonach die Migrationsfrage "die Mutter aller politischen Probleme" sei. AfD-Chef Alexander Gauland sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Seehofer hat in der Analyse vollkommen recht." Allerdings werde ihm das nicht viel helfen, weil Kanzlerin Merkel ihm "ununterbrochen Steine in den Weg" lege.



"Natürlich kämpft auch Seehofer um Wählerstimmen, was ihm aber auf diese Art nicht sonderlich gelingen wird", sagte Gauland.