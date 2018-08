Merkel wird von Pedro Sanchéz in Spanien empfangen. Quelle: Javier Fergo/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Samstagmittag in Südspanien zu ihrem zweitägigen Besuch bei Ministerpräsident Pedro Sanchez eingetroffen. Zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer wurde sie von Sanchez und dessen Ehefrau Begona Gomez auf einer Finca im Nationalpark Donana in der Nähe von Sevilla empfangen.



Zunächst stand zunächst ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm. Bei dem informellen Treffen am Samstag und Sonntag soll vor allem das Migrationsthema diskutiert werden.