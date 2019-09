Migrantenunterkunft an der Grenze von USA und Mexiko. Archivbild

Quelle: Gregory Bull/AP/dpa

Die US-Regierung hat sich mit einem weiteren mittelamerikanischen Land auf ein Migrationsabkommen geeinigt. Mit

Honduras sei vereinbart worden, die irreguläre Migration durch Mittelamerika mit erweiterten bilateralen Initiativen anzugehen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Auch würden die "Asyl- und Schutzkapazitäten" in Honduras gestärkt, damit Schutzbedürftige nicht Schmugglern zum Opfer fallen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Vereinbarung wurde am Rande der UN-Generalversammlung in New York im Beisein der Staatspräsidenten Donald Trump und Juan Orlando Hernández unterzeichnet.



Die USA hatten vor zwei Monaten mit Guatemala und vergangenen Freitag mit El Salvador ebenfalls Abkommen unterschrieben, um die Migration an der US-Südgrenze einzudämmen. Beide Vereinbarungen sehen vor, dass Migranten in den jeweiligen mittelamerikanischen Ländern Asyl beantragen sollen, wenn sie diese auf dem Weg in die USA betreten. Tun sie das nicht, können sie dorthin zurückgeschickt werden. Beide Abkommen traten bislang nicht in Kraft.