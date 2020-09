Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archivbild

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland dazu ermuntert, Migranten an der gemeinsamen Grenze in Richtung anderer EU-Länder durchzulassen. "Hey Griechenland, diese Menschen kommen nicht zu dir und bleiben, sie kommen zu dir und gehen in andere Länder Europas. Warum störst du dich daran?", sagte Erdogan.



"Mach du doch auch die Tore auf", sagte Erdogan weiter an Griechenland gerichtet. Griechenland drängt die Migranten immer wieder auch mit dem Einsatz von Tränengas zurück.