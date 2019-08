Al Fawal lernte erst in Ghana Englisch zu sprechen. Wenn ihm die passenden Worte fehlen, zeigt er Fotos auf seinem Handy. Etwa von seinem früheren Shop in Syrien, der heute in Trümmern liegt. "Als ich die Bilder zum ersten Mal sah, musste ich weinen", sagt Al Fawal mit leiser, benommener Stimme.



Heute lebt Al Fawal mit seiner Frau in einem kleinen Haus mit Garten. Das Leben in Accra sei teuer – die Miete, das Auto, das Essen. Aber es gehe ihnen gut. Sie leben in einem friedlichen Land, er hat einen Job, den er liebt. Er habe es nie bereut, hierher gekommen zu sein.



Es war wohl Zufall, dass Al Fawal heute in Ghana lebt, in einem Land das ihm manchmal noch immer fremd ist. Aber er schätzt die Hilfsbereitschaft, die Gastfreundschaft und Lebensfreude der Ghanaer. "Die Menschen hier sind freundlicher als Araber", sagt Al Fawal. Seine Heimat, sagt Al Fawal, existiert nicht mehr. Aber in Ghana habe er ein neues Zuhause gefunden.