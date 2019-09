Zahl der Asylanträge in Europa im Juli gestiegen. Symbolbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Die Zahl der Asylbewerber in Europa hat zuletzt stark zugenommen. Im Juli suchten in den 28 EU-Staaten sowie in Norwegen und der Schweiz rund 62.900 Migranten Schutz, wie die EU-Asylagentur Easo mitteilte. Das seien 26 Prozent mehr als im Vormonat gewesen und ein Höchstwert seit März 2017.



Der deutliche Anstieg sei laut Easo teilweise aber auch auf einen geringen Juni-Wert zurückzuführen. Insgesamt wurden 2019 bislang rund 400.500 Asylanträge gestellt - ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.