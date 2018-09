EU-Ratspräsident Donald Tusk. Archivbild Quelle: European Comission/dpa

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die EU-Staaten vor dem Treffen in Salzburg in der Migrationsfrage zu geschlossenem Handeln aufgefordert. "Wenn manche die Krise lösen wollen, während andere sie benutzen wollen, bleibt sie unlösbar", so Tusk.



"Ich hoffe, dass wir in Salzburg die gegenseitige Abneigung beenden und zu einem konstruktiven Ansatz zurückkehren", sagte Tusk. Zugleich verwies er erneut darauf, dass die Zahl in Europa ankommender Migranten zuletzt deutlich gesunken sei.