Ein Polizist überprüft Personalien. Symbolbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Interessenvertretungen von Migranten möchten beim Integrationsgipfel im Kanzleramt auch über Rassismus in den Sicherheitsbehörden sprechen. "Rechte Gewalt ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Rassismusproblems", sagte die Geschäftsführerin des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates (BZI) Deniz Nergiz.



Rassismus-Prävention in Förderprogrammen könne kein Ersatz sein für einen "Perspektivwechsel" in Behörden und Politik.