Betrachtet man die Abwanderung und Zuwanderung aus den jeweiligen Ländern, bleiben am meisten Rumänen in Deutschland, gefolgt von Syrern, Kroaten und Bulgaren. Auch bei den Abwanderungen machen andere europäische Länder das Hauptziel aus: Etwa zwei Drittel der abwandernden Personen zogen 2018 in einen anderen EU-Mitgliedsstaat um. Nach Amerika zogen acht Prozent der Menschen, nach Australien und Ozeanien fünf Prozent. Nach Afrika wanderten nur drei Prozent der Menschen aus.