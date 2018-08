Flüchtlinge aus Venezuela in Brasilien. Archivbild Quelle: Marcelo Camargo/Agencia Brazil/dpa

Angesichts einer anschwellenden Migrationskrise in der Region hat Brasiliens Regierung das Militär an der Grenze Venezuelas mobilisiert. Der Einsatz im Bundesstaat Roraima soll zunächst zwei Wochen dauern, sagte Staatschef Michel Temer.



Südamerika erlebt gerade wohl die größte Flüchtlingskrise seiner Geschichte. Hunderttausende Venezolaner sind in den letzten Monaten auf der Flucht vor Hunger und Elend - laut UN haben bereits 2,3 Millionen Menschen Venezuela verlassen.