"Auch dann, wenn man die Stoßrichtung des Pakts teilt, was ich persönlich tue, kann man derartige Vorgaben - wenn auch nur als 'soft law' anzusehen - bezogen auf Medien nicht akzeptieren. Der UN-Migrations-Pakt könnte zur Rechtfertigung von staatlichen Zensur-Maßnahmen benutzt werden. Zudem steht hinter den Vorstellungen der Verfasser ein naives, undifferenziertes Verständnis von "Medien". Liest man §33c so, gewinnt man den Eindruck, dass es hier auch an Fachexpertise gefehlt hat.



Die Medienfreiheit ist ein hohes Gut. Jede staatliche initiierte Instrumentalisierung von Medien ist höchst problematisch, auch dann, wenn es tatsächlich wie vermeintlich um eine "gute Sache" geht. Allein die im Text enthaltene Androhung der "Einstellung der öffentlichen Finanzierung" für Medien öffnet staatlicher Willkür Tor und Tür und kann einschüchternd wirken. Über Medien wie Medienverantwortung ist der Tat zu reden, und es ist auch so, dass es Defizite gibt, so im Bereich der sogenannten Social Media, weil die Plattformbetreiber nicht oder nur unzureichend bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Aus diesem Defizit aber eine Art Pauschalregulierungsansatz abzuleiten, trägt nicht weit, weil zwischen publizistischen Medien und Plattformen unterschieden werden müsste. Dies wird aber unterlassen. Deshalb ist der §33c unangemessen und kann in seiner Auswirkung medien- und somit freiheitsfeindlich wirken."