Die USA, Österreich, Ungarn, Australien, Tschechien, Bulgarien und Estland scherten bereits aus. Sie begründen dies mit einem drohenden Verlust nationaler Souveränität. Wie die Unionsdebatte zeigt, gibt es auch in Deutschland Kritik. "Durch das gesamte Dokument zieht sich eine Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen", sagte CSU-Politiker Peter Ramsauer der "Welt". Es öffne "dem Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Deutschland Tür und Tor". Ramsauer will die UN-Vereinbarung nicht mittragen. Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann forderte, wie auch Spahn, eine Abstimmung über den Pakt auf dem CDU-Parteitag. Ihm fehle die Ausgewogenheit: Man "darf nicht blauäugig sein und Migration so definieren, dass sie per se etwas Gutes ist", sagte er im RBB-Inforadio.



Nationalkonservative und rechtspopulistische Parteien haben das Thema ohnehin längst für sich entdeckt. Sie stellen den Pakt dar als offene Einladung an Migranten, sich in Deutschland niederzulassen. "5 vor 12 - Migrationspakt stoppen", heißt es bei der AfD.