Die EU-Kommission hat Vorschläge zur Einrichtung zentraler Zentren für gerettete Bootsflüchtlinge vorgelegt. EU-Staaten, die ein solches Zentrum aufbauen, könnten demnach bis zu 315 EU-Mitarbeiter anfordern, unter ihnen Übersetzer, Asylexperten oder Grenzschützer. Zudem sollen alle Kosten aus dem EU-Haushalt gezahlt werden, heißt es in einem Papier.



In die Zentren in EU-Mittelmeerländern sollen aus Seenot gerettete Flüchtlinge gebracht werden. Hintergrund war auch Druck aus Italien.