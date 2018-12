Kramp-Karrenbauer (CDU) will das Thema zur Chefsache machen.

Die Kandidatin um den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, will eine harte Linie in der Migrationspolitik vertreten. "Wir brauchen ein intelligentes Grenzregime: Transitzentren, Schleierfahndung, bilaterale Abkommen zur schnellen Rückführung", sagte sie dem "Münchner Merkur".



Die 56-Jährige kündigte an, nicht in allen Punkten die Linie ihrer Vorgängerin fortzusetzen. Sie habe Merkel viel zu verdanken. "Wir haben aber in einigen Punkten unterschiedliche Ansichten."