Rudd geriet vergangene Woche jedoch zusätzlich in die Kritik, nachdem ein Memo aus dem Jahr 2017 aufgetaucht war, in dem spezifische Zielvorgaben für "vollstreckte Abschiebungen" erwähnt wurden. Rudd gab an, das Memo nicht gesehen zu haben. Später veröffentlichte der "Guardian" aber einen vertraulichen Brief an die Premierministerin, in dem Rudd vorschlug, die Zahl der Abschiebungen um zehn Prozent zu erhöhen. In ihrem Rücktrittsgesuch an May schrieb Rudd nun, sie habe die Politiker "versehentlich" in die Irre geführt. Die Premierministerin erklärte, Rudd habe ihre Aussagen in "gutem Glauben" gemacht und sie bedaure, dass diese nun ihren Hut nehme.