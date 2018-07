Horst Seehofer in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer hat eine Lösung im Asylstreit mit der CDU bestätigt und will im Amt bleiben. "Wir haben uns geeinigt", sagte Seehofer nach stundenlangen Verhandlungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.



Noch am Sonntag hatte Seehofer erklärt, er wolle von seinen Ämtern als Parteichef und Innenminister zurücktreten. Nach der Rücktrittsankündigung von Seehofer standen die Zusammenarbeit der Union und die große Koalition auf dem Spiel.