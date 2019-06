Mexikanische Polizisten stoppen Migranten auf dem Weg in die USA.

Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Um US-Präsident Donald Trump im Migrationsstreit zu besänftigen, will Mexiko 6.000 Nationalgardisten an der Südgrenze zu Guatemala einsetzen. Das kündigte Außenminister Marcelo Ebrard nach einem Treffen mit US-Vertretern in Washington an.



Damit soll die Einreise zentralamerikanischer Migranten auf dem Weg in die USA verhindert werden. Die mexikanische Regierung will mit einer Reihe von Zugeständnissen verhindern, dass Trump ab Montag Strafzölle auf mexikanische Importe erhebt.