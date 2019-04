Fajis al-Sarradsch (r) traf Emmanuel Macron Ende Mai in Paris.

Frankreich will in der Migrationspolitik enger mit dem Krisenland Libyen zusammenarbeiten. Das erklärte der Pariser Elyseepalast nach einem Telefonat von Präsident Emmanuel Macron mit Fajis al-Sarradsch, Chef der international anerkannten libyschen Einheitsregierung.



Sie hätten entschieden, "ihre Zusammenarbeit noch zu verstärken, um Migrationsströme besser zu beherrschen und wirksamer gegen kriminelle Menschenhändlernetzwerke zu kämpfen". Was damit gemeint ist, wurde nicht gesagt.