Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador.

Quelle: Carlos Mejia/El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Die Regierungen der USA und Mexikos wollen die Wirksamkeit ihrer Migrationsvereinbarung gemeinsam bewerten. Laut der Vereinbarung vom 7. Juni sollten binnen 90 Tagen weitere Maßnahmen beschlossen werden, wenn die bisherigen nicht die erwartete Wirkung zeigen sollten.



Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador kündigte deshalb ein Treffen am kommenden Dienstag in Washington an. Mit der Vereinbarung hatte Mexiko die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle zunächst abgewendet.