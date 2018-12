Grünen-Politikerin Irene Mihalic fordert Konsequenzen. Archivbild

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, fordert Konsequenzen aus der Affäre um mögliche Rechtsextremisten in der hessischen Polizei. "Die Innenminister in Bund und Ländern müssen eine gemeinsame Aufklärungsoffensive starten", sagte Mihalic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"In einem ersten Schritt brauchen wir dringend einen bundesweiten statistischen Überblick über Disziplinarverfahren mit Extremismusbezug bei Sicherheitsbehörden", sagte sie weiter.