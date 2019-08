Die Suche nach winzigen Meteoritenteilen begeistert alle - vom Kind bis zum Rentner.

Quelle: dpa

Geschosse aus dem All, die beim Einschlag riesige Krater auf der Erde hinterlassen - so stellt man sich als Laie gemeinhin einen Meteoriten vor. Dass diese aber tatsächlich in viel größerer Zahl in Miniaturform auf uns rieseln, ist weniger bekannt.

Und erst seit wenigen Jahren ist klar, dass sich die außerirdischen Körnchen in Städten bergen lassen, wo sie zum Beispiel auf Flachdächern liegen bleiben. In Berlin haben Wissenschaftler mit der Suche begonnen und auch Bürger zur Mithilfe aufgerufen.