Auch die Grünen äußerten sich besorgt. "Ohne Zweifel landet zu viel Mikroplastik in der Umwelt", erklärte die Grünen-Umweltexpertin Bettina Hoffmann. Auch wenn derzeit keine konkreten Gesundheitsgefahren nachzuweisen seien, müsse die Bundesregierung jetzt wirksame Maßnahmen ergreifen, "um den Eintrag von Mikro- und Nanoplastik auf allen Eintragspfaden zu stoppen". Ein generelles Verbot von Mikroplastik in allen Kosmetikprodukten sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln sei "überfällig".