… ist Meeresökologin, geboren 1962 in Wittmund. Sie studierte Meeresbiologie an der Universität Kiel und promovierte dort 1997 zum Thema "Pigmentbiomarker als Indikatoren pelagischer Prozesse in polaren Regionen". Nach einem Auslandsaufenthalt am Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, USA, arbeitete Peeken am IFM-GEOMAR in Kiel sowie am MARUM - Centre for Marine Environmental Sciences in Bremen. Seit 2013 beschäftigt sich Peeken mit der Ökologie und Biogeochemie von Meereis am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.

Bildquelle: Alfred-Wegener-Institut / Tristan Vankann